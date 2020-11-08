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За последние 5 лет ученые МГУ открыли свыше 250 новых видов живых существ на Земле - ректор

13:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова в ходе реализации проекта по созданию национального банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег" открыли свыше 250 новых видов живых существ на Земле. Об этом заявил в воскресенье в ходе Дня открытых дверей университета ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы осуществили важный, не имеющий аналогов в мире проект, назвали его "Ноев ковчег". Задача проекта состояла в том, чтобы создать банк клеточного материала всего живого, что есть и было на Земле. Это грандиозная задача, в течение примерно пяти лет около 300 ученых МГУ работали в этом проекте. В результате открыто и зафиксировано более миллиона образцов - созданы почти 70 коллекций. Что удивительно, нашими учеными открыто более 250 новых видов живых существ на Земле, ранее они не были открыты и описаны", - сказал ректор.

По его словам, по итогам работы опубликована тысяча научных статей. "Прорывные медико-биологические исследования являются приоритетом МГУ", - отметил Садовничий.

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