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Города Шуша взят под контроль азербайджанскими вооруженными силами - Алиев

13:30 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в обращении к нации из Аллеи шехидов в Баку, которое транслировалось по государственному телевидению.

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - сказал Алиев.

По словам президента, "28 лет Шуша была под оккупацией". "Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными", - отметил Алиев.

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