0
0
118
НОВОСТИ

Анкара надеется, что новая администрация США перестанет "сотрудничать с террористами"

14:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара рассчитывает, что новая вашингтонская администрация перестанет "сотрудничать с террористическими организациями" и "откажется от односторонних подходов" в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай после того, как кандидат от Демократической партии Джозеф Байден объявил о своей победе на выборах президента США.

"У нас была попытка переворота [в июле 2016 года], и тот, кто это сделал, находится в Америке. Нет ничего более естественного, чем просить его экстрадиции, и мы усилим наше давление [в этом направлении], - приводит слова Октая новостной портал "Хабер 7". - Мы надеемся, что Америка перестанет сотрудничать с террористическими организациями и отдаст предпочтение работе с государствами. Америка действует совместно с террористическими организациями и в Сирии".

По словам вице-президента республики, Турция и США "испытывают региональные проблемы". "Это касается Сирии, Ирака, Ливии, Восточного Средиземноморья, ситуации между Азербайджаном и Арменией, Кипра, турецко-греческих отношений. Все это касается нас напрямую, и отношение новой администрации, конечно, повлияет на нас. Мы за этим очень пристально наблюдаем и ожидаем, что они будут держаться подальше от односторонних подходов", - добавил Октай.

Анкара выступает против сотрудничества Вашингтона с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), поскольку считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Хотя США и признают РПК террористической организацией, они настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:10 08.11.2020
Угроза новой мировой войны для начальник Штаба обороны Великобритании вполне реальна
0
19
14:20 08.11.2020
Корреспондентов ТАСС и МИА "Россия сегодня" задержали в Минске на акции протеста
0
111
13:30 08.11.2020
Города Шуша взят под контроль азербайджанскими вооруженными силами - Алиев
0
232
13:20 08.11.2020
За последние 5 лет ученые МГУ открыли свыше 250 новых видов живых существ на Земле - ректор
0
190
13:10 08.11.2020
На воскресной протестной акции в Минске начались задержания
0
226
12:20 08.11.2020
Новый порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому вступил в силу в РФ
0
309
12:10 08.11.2020
В Тбилиси готовится митинг несогласных с результатами парламентских выборов
0
241
11:20 08.11.2020
В Лейпциге участники митинга против коронавирусных мер устроили беспорядки - СМИ
0
283
11:10 08.11.2020
Для инаугурации президента США у здания Капитолия начали возводить трибуны
0
319
10:20 08.11.2020
Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб бюджету Москвы - Собянин
0
370

Возврат к списку