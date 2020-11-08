Анкара надеется, что новая администрация США перестанет "сотрудничать с террористами"
14:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анкара рассчитывает, что новая вашингтонская администрация перестанет "сотрудничать с террористическими организациями" и "откажется от односторонних подходов" в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай после того, как кандидат от Демократической партии Джозеф Байден объявил о своей победе на выборах президента США.
"У нас была попытка переворота [в июле 2016 года], и тот, кто это сделал, находится в Америке. Нет ничего более естественного, чем просить его экстрадиции, и мы усилим наше давление [в этом направлении], - приводит слова Октая новостной портал "Хабер 7". - Мы надеемся, что Америка перестанет сотрудничать с террористическими организациями и отдаст предпочтение работе с государствами. Америка действует совместно с террористическими организациями и в Сирии".
По словам вице-президента республики, Турция и США "испытывают региональные проблемы". "Это касается Сирии, Ирака, Ливии, Восточного Средиземноморья, ситуации между Азербайджаном и Арменией, Кипра, турецко-греческих отношений. Все это касается нас напрямую, и отношение новой администрации, конечно, повлияет на нас. Мы за этим очень пристально наблюдаем и ожидаем, что они будут держаться подальше от односторонних подходов", - добавил Октай.
Анкара выступает против сотрудничества Вашингтона с курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), поскольку считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Хотя США и признают РПК террористической организацией, они настаивают на том, что именно совместная с СНС работа позволила вести успешную борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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