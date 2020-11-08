Корреспондентов ТАСС и МИА "Россия сегодня" задержали в Минске на акции протеста

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспонденты российских информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня" Юрий Шамшур и Татьяна Ильясова были задержаны в воскресенье при освещении акции протеста в Минске. Как рассказал корр. ТАСС после своего освобождения из РУВД, инцидент произошел на площади Свободы, где собирались участники очередной акции.

Несмотря на то, что на журналистах были жилеты с надписью "Пресса" и они имели при себе аккредитацию МИД Белоруссии, сотрудники милиции попросили пройти их в фургон для перевозки задержанных с целью проверки документов. Как только оба корреспондента оказались внутри, у них отобрали мобильные телефоны, а их самих заперли в металлической клетке вместе с другими задержанными, после чего всех отвезли в Партизанское РУВД на окраине столицы.

Там журналистов продержали около 20 минут, а затем отпустили без разъяснения причин задержания. Это уже не первый случай задержания аккредитованных репортеров в Минске во время выполнения ими профессиональных обязанностей.