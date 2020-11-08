Угроза новой мировой войны для начальник Штаба обороны Великобритании вполне реальна
15:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наличие множества региональных военных конфликтов в настоящий момент делает реальной угрозу новой мировой войны. Такое мнение в воскресенье выразил начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер в интервью телеканалу "Скай ньюс".
"Мы живем в то время, когда в мире царит тревога и неопределенность. Я полагаю, что риск заключается в том, что сейчас разворачиваются сразу несколько региональных конфликтов. Эскалация ведет к неверной оценке сложившейся ситуации - это то, от чего мы должны уберечь себя", - отметил Картер, выступая в Музее национальной армии в Лондоне по случаю Дня поминовения, посвященного памяти британских солдат, погибших в конфликтах с участием Соединенного Королевства.
По его словам, именно просчеты в анализе обстановки в мире "привели к двум мировым войнам в прошлом столетии". "Лица, принимающие решения, порой не понимают последствия своих действий, что ведет к росту напряженности. Это означает, что все больше людей вовлекаются [в военные конфликты], начинает применяться все более разнообразное вооружение. И такое течение событий уже трудно остановить, что в конечном счете приводит к полномасштабной войне", - указал Картер.
Отвечая на вопрос журналиста о вероятности новой мировой войны, высокопоставленный генерал заявил, что "такая опасность существует". "Нам надо осознавать эти риски, вот почему так важен День поминовения. Если вы посмотрите на историю, то вы сможете вынести уроки из прошлого и удостовериться в том, что вы адекватно реагируете на региональные конфликты, которые мы наблюдаем по всему миру сегодня", - подчеркнул Картер.
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