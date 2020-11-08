Франция: Осудивший убийство учителя имам коммуны под Парижем получает многочисленные угрозы в соцсетях
15:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Имам коммуны Дранси под Парижем Хассен Шальгуми, осудивший убийство радикальным исламистом школьного учителя в середине октября, попросил президента Франции усилить свою охрану из-за многочисленных угроз в соцсетях. Об этом сообщает в воскресенье газета "Журналь дю диманш".
"[Угрозы] достаточно резкие, фактически представляющие собой фетву (религиозное указание - прим. ТАСС), поступают в мой адрес", - приводит издание выдержку из его письма, в котором говорится о "тысячах угроз". "Я опасаюсь за свою жизнь", - заявил Шальгуми.
Одно из таких сообщений, послужившее поводом для жалобы в полицию, было опубликовано сторонниками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в мессенджере "Телеграм" на английском языке. В нем Шальгуми обозначался как "новая цель", в сообщении содержался конкретный призыв "казнить его". Как отмечает издание, прежде, чем пост был удален, он получил широкое распространение среди пользователей. Еще одно сообщение, в котором "истинных мусульман Франции" на арабском языке призывают помочь имаму "присоединиться к учителю истории", было опубликовано в "Твиттере".
"Эта фетва касается моей позиции относительно смерти учителя Самюэля Пати, - сообщил Шальгуми в своем обращении в правоохранительные органы. - Позвольте заметить, что это моя четвертая жалоба за неделю".
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