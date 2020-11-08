Зять и советник Трампа советует ему признать поражение на выборах

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Си-эн-эн со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение, однако реакция Трампа пока не известна.

С прошлой предвыборной кампании дочь хозяина Белого дома Иванка Трамп и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.