Зять и советник Трампа советует ему признать поражение на выборах
16:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Си-эн-эн со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение, однако реакция Трампа пока не известна.
С прошлой предвыборной кампании дочь хозяина Белого дома Иванка Трамп и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.
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