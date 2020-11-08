Иран подготовил для Байдена список необходимых компенсаций за выход Вашингтона из ядерной сделки
17:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранская сторона подготовила список необходимых шагов, которые должен сделать Джозеф Байден на посту президента США, чтобы компенсировать Тегерану ущерб от выхода Вашингтона из ядерной сделки. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Подготовлен список ответных шагов для нового президента США в свете обязательств [Вашингтона] перед Ираном, которые Байден должен сделать в качестве компенсации", - приводит его слова агентство ИСНА. Хатибзаде отметил, что "разница между Дональдом Трампом и Байденом очевидна, но Тегеран ждет реальных действий [от президента США]".
По его словам, "Вашингтон должен покаяться и прекратить экономическую войну против Ирана".
Ранее представители правительства Ирана неоднократно заявляли, что готовы вернуться к исполнению ядерной сделки, если Вашингтон компенсирует ущерб, нанесенный стране односторонним выходом из соглашения.
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