0
0
0
НОВОСТИ

Иран подготовил для Байдена список необходимых компенсаций за выход Вашингтона из ядерной сделки

17:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская сторона подготовила список необходимых шагов, которые должен сделать Джозеф Байден на посту президента США, чтобы компенсировать Тегерану ущерб от выхода Вашингтона из ядерной сделки. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Подготовлен список ответных шагов для нового президента США в свете обязательств [Вашингтона] перед Ираном, которые Байден должен сделать в качестве компенсации", - приводит его слова агентство ИСНА. Хатибзаде отметил, что "разница между Дональдом Трампом и Байденом очевидна, но Тегеран ждет реальных действий [от президента США]".

По его словам, "Вашингтон должен покаяться и прекратить экономическую войну против Ирана".

Ранее представители правительства Ирана неоднократно заявляли, что готовы вернуться к исполнению ядерной сделки, если Вашингтон компенсирует ущерб, нанесенный стране односторонним выходом из соглашения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:20 08.11.2020
Зять и советник Трампа советует ему признать поражение на выборах
0
116
16:10 08.11.2020
Из-за схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском более чем на три часа опаздывают пять пассажирских поездов - РЖД
0
121
15:20 08.11.2020
Франция: Осудивший убийство учителя имам коммуны под Парижем получает многочисленные угрозы в соцсетях
0
189
15:10 08.11.2020
Угроза новой мировой войны для начальник Штаба обороны Великобритании вполне реальна
0
221
14:20 08.11.2020
Корреспондентов ТАСС и МИА "Россия сегодня" задержали в Минске на акции протеста
0
234
14:10 08.11.2020
Анкара надеется, что новая администрация США перестанет "сотрудничать с террористами"
0
245
13:30 08.11.2020
Города Шуша взят под контроль азербайджанскими вооруженными силами - Алиев
0
376
13:20 08.11.2020
За последние 5 лет ученые МГУ открыли свыше 250 новых видов живых существ на Земле - ректор
0
276
13:10 08.11.2020
На воскресной протестной акции в Минске начались задержания
0
308
12:20 08.11.2020
Новый порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому вступил в силу в РФ
0
399

Возврат к списку