Луис Арсе принес присягу и вступил в должность президента Боливии
18:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Луис Арсе в воскресенье принес присягу в качестве нового президента Боливии. Церемония, которая прошла в здании парламента страны, транслировалась в эфире телеканала "Унитель".
Жанин Аньес, почти год исполнявшая обязанности главы государства после отставки экс-президента Эво Моралеса, не принимала участие в инаугурации. На церемонию в Боливию прибыли президенты Аргентины Альберто Фернандес, Колумбии Иван Дуке, Парагвая Марио Абдо Бенитес, король Испании Филипп VI, а также главы МИД ряда других стран, в том числе Ирана, Венесуэлы и Чили.
Моралес, получивший после отставки убежище в Аргентине, не присутствовал на церемонии и планирует вернуться в страну в понедельник. "Я благодарю председателя Законодательной ассамблеи за приглашение принять участие в инаугурации Луиса Арсе. К сожалению, по известным причинам, я не смогу присутствовать, но буду с вами на расстоянии", - написал он в "Твиттере" в воскресенье. Ранее временные власти Боливии заявляли, что Моралес будет задержан, как только пересечет границу страны, однако в октябре суд отменил действие ордера на арест.
18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 гг. и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.
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