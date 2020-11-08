0
0
31
НОВОСТИ

Луис Арсе принес присягу и вступил в должность президента Боливии

18:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Луис Арсе в воскресенье принес присягу в качестве нового президента Боливии. Церемония, которая прошла в здании парламента страны, транслировалась в эфире телеканала "Унитель".

Жанин Аньес, почти год исполнявшая обязанности главы государства после отставки экс-президента Эво Моралеса, не принимала участие в инаугурации. На церемонию в Боливию прибыли президенты Аргентины Альберто Фернандес, Колумбии Иван Дуке, Парагвая Марио Абдо Бенитес, король Испании Филипп VI, а также главы МИД ряда других стран, в том числе Ирана, Венесуэлы и Чили.

Моралес, получивший после отставки убежище в Аргентине, не присутствовал на церемонии и планирует вернуться в страну в понедельник. "Я благодарю председателя Законодательной ассамблеи за приглашение принять участие в инаугурации Луиса Арсе. К сожалению, по известным причинам, я не смогу присутствовать, но буду с вами на расстоянии", - написал он в "Твиттере" в воскресенье. Ранее временные власти Боливии заявляли, что Моралес будет задержан, как только пересечет границу страны, однако в октябре суд отменил действие ордера на арест.

18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 гг. и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 08.11.2020
Для разгона протестующих в Таиланде правоохранительные органы использовали водометы
0
105
18:15 08.11.2020
﻿Разрешение на въезд россиян в Грецию продлено до 30 ноября
0
113
17:10 08.11.2020
Иран подготовил для Байдена список необходимых компенсаций за выход Вашингтона из ядерной сделки
0
209
16:20 08.11.2020
Зять и советник Трампа советует ему признать поражение на выборах
0
266
16:10 08.11.2020
Из-за схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском более чем на три часа опаздывают пять пассажирских поездов - РЖД
0
240
15:20 08.11.2020
Франция: Осудивший убийство учителя имам коммуны под Парижем получает многочисленные угрозы в соцсетях
0
281
15:10 08.11.2020
Угроза новой мировой войны для начальник Штаба обороны Великобритании вполне реальна
0
310
14:20 08.11.2020
Корреспондентов ТАСС и МИА "Россия сегодня" задержали в Минске на акции протеста
0
310
14:10 08.11.2020
Анкара надеется, что новая администрация США перестанет "сотрудничать с террористами"
0
325
13:30 08.11.2020
Города Шуша взят под контроль азербайджанскими вооруженными силами - Алиев
0
477

Возврат к списку