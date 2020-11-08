﻿Разрешение на въезд россиян в Грецию продлено до 30 ноября

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Греции продлили до 30 ноября разрешение на въезд до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.





