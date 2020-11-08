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Для разгона протестующих в Таиланде правоохранительные органы использовали водометы

18:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы использовали водометы для разгона протестующих, которые следовали к комплексу зданий Большого королевского дворца. Один из демонстрантов упал в обморок, ему оказали первую медицинскую помощь, сообщает телеканал Thai PBS. В прошлый раз полицейские применили водометы 16 октября, когда протестующие собрались в центре Бангкока. Тогда пострадали 15 человек, включая четырех правоохранителей. Около 100 человек, по информации правозащитников, были задержаны.


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