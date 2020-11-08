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В ближайшие дни Байден приступит к работе по формированию новой администрации

19:30 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, в ближайшие дни приступит к формированию новой администрации и планированию ее работы. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала Эн-би-си представитель избирательного штаба политика Кейт Бедингфилд.

"Он намерен на этой неделе (в США первым днем недели считают воскресенье - прим. ТАСС) всерьез приступить к работе по передаче власти. Он будет связываться с людьми, делать объявления для американцев относительно того, как он будет выполнять свои предвыборные обещания", - сказала она.

Бедингфилд не уточнила, кто мог бы войти в администрацию демократа. По ее словам, это "люди, которые, как он думает, будут служить стране наилучшим образом". Представитель штаба демократа допустила, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США. "Мы точно этого еще не знаем", - отметила Бедингфилд. Она констатировала, что Байден готов "работать над тем, чтобы утвердить в республиканском Сенате" своих кандидатов на различные должности в новой администрации.

Согласно прогнозам телеканалов Си-эн-эн, Эн-би-си, "Фокс ньюс", газеты "Нью-Йорк таймс" и агентства Ассошиэйтед Пресс, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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