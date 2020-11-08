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Дугин: МИД РФ не выполняет требования президента Путина

20:45 08.11.2020

Внешняя политика России – прерогатива президента Владимира Путина, считающего основной задачей укрепление позиций нашей страны за рубежом. Современный многополярный мир очень жестко ставит вопрос отстаивания национальных интересов, считает автор информационно-аналитического портала «Геополитика», философ Александр Дугин.

Как пишет эксперт, российский лидер определил основные векторы работы отечественного Министерства иностранных дел. Однако далеко не все представители российского дипломатического корпуса следуют намеченному курсу, а в некоторых вопросах наблюдается даже откровенный саботаж.

Особенно это проявляется на Ближнем Востоке. Президент Путин разработал стратегию возвращения России в регион и укрепления там в качестве влиятельной силы. Для исполнения этого плана должны окончательно разрешиться сирийский и ливийский конфликты, а также необходимо наладить тесное партнерство с такими странами как Египет и Иран.

Сегодня поставленную президентом задачу реализует, по сути, только министр иностранных дел Сергей Лавров и его прямые заместители, объяснил Дугин. По его мнению, «проблема носит структурный, парадигмальный характер». Дипломатический корпус не просто недопонимает устремления президента, он фактически неприкрыто сопротивляется им.

Примером, по оценке эксперта, может служить история с российскими учеными- социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. В мае 2019 года они были захвачены в Ливии террористической группировкой, подконтрольной главе «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге. Ученых до сих пор незаконно удерживают в североафриканской стране. К настоящему моменту наших сограждан перевели из тюрьмы ПНС «Митига» на территорию турецкой военной базы в Триполи.

Александр Дугин считает, что профессиональная этика Путина не позволяет бросать своих. Для него освободить Шугалея и Суэйфана – это дело чести. Однако для сотрудников дипкорпуса тезис о том, что Россия своих не бросает совершенно чужд. Свое видение Дугин изложил в авторской статье. Он напомнил, что наши социологи прибыли в Ливию по официальному приглашению триполитанских «властей». В заключение автор выразил мнение, что российские дипломаты могли бы работать более эффективно, если бы разделяли ценностные установки и указания президента.

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