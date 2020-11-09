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Нефтепродукты на месте схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском ликвидируют сорбентом

07:11 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять восстановительных поездов ликвидируют последствия схода с рельсов 30 вагонов с щебнем и дизтопливом на станции Татарская в Новосибирской области, которое произошло накануне. Специалисты обрабатывают территорию сорбентом для сбора нефтепродуктов, об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области в 11:58 мск произошел сход 30 вагонов грузового поезда и тепловоза. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС, из-за схода вагонов произошел разлив дизтоплива, объем которого уточняется. Из-за аварии движение на участке Транссиба было временно приостановлено.

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