Республиканцы разделились во мнениях относительно поражения Трампа на выборах
07:20 09.11.2020 Источник: Интерфакс
Члены Республиканской партии разделились на тех, кто признал победу кандидата от демократов Джо Байдена, и тех, кто поддерживает президента Дональда Трампа в его стремлении доказать мошенничество во время выборов в США.
Так, сенатор Митт Ромни (штат Юта) поздравил Байдена, объявившего себя избранным президентом, с победой в субботу.
"Мы с Энн поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мы знаем их обоих как людей доброй воли и замечательного характера. Мы молимся, чтобы Бог благословил их в грядущие дни и годы", - написал он в твиттере.
Между тем, в интервью CNN он признал, что Трамп будет "продолжать бороться до самого конца" за результаты.
По его мнению, США не должны ожидать, что Трамп "ответит так же", как предыдущие проигравшие кандидаты в президенты. Однако добавил, что у нынешнего президента "нет выбора", стоит ли покидать Белый дом.
Тем временем губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что любые потенциальные доказательства широко распространенного мошенничества с избирателями должны быть обнародованы.
Однако он не верит, что это может повлиять на результаты выборов.
"Есть юридические процессы, если вы думаете, что есть ошибки, но я не думаю, что мы увидим что-то, что может отменить эти выборы", - сказал он в интервью CNN.
"Так работает наша система. Нравится тебе это или нет, но пришло время отстать от победителя гонки", - отметил он.
В свою очередь, сенатор Линдси Грэм, близкий соратник Трампа, выступил против СМИ, спрогнозировавших победу Байдена. В интервью Fox News он отметил, что "это оспариваемые выборы".
Он призвал коллег-республиканцев отказаться от идеи о том, что победа Байдена - дело решенное, предупредив, что если они этого не сделают, то это создаст прецедент, который будет катастрофическим для их партии.
"Если республиканцы не бросят вызов и не изменят избирательную систему США, то больше никогда не будет избран другой президент-республиканец", - предупредил Грэм.
НОВОСТИ
- 08:28 09.11.2020
- Стало известно, какие указы Трампа отменит Байден - The Washington Post
- 08:18 09.11.2020
- Пашинян призвал Байдена помочь прекратить войну в Карабахе
- 08:10 09.11.2020
- За сутки в России выявлены около 20500 заразившихся COVID-19
- 07:57 09.11.2020
- Администрация Трампа готовит "поток" новых санкций против Ирана - Axios
- 07:50 09.11.2020
- В России ускорилась убыль населения
- 07:42 09.11.2020
- Более 800 человек были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии
- 07:30 09.11.2020
- В Москве сегодня будет похоронен писатель-сатирик Михаил Жванецкий
- 07:11 09.11.2020
- Нефтепродукты на месте схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском ликвидируют сорбентом
- 07:00 09.11.2020
- Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит подготовку к новым пандемиям
- 20:45 08.11.2020
- Дугин: МИД РФ не выполняет требования президента Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать