Республиканцы разделились во мнениях относительно поражения Трампа на выборах

07:20 Источник: Интерфакс

Члены Республиканской партии разделились на тех, кто признал победу кандидата от демократов Джо Байдена, и тех, кто поддерживает президента Дональда Трампа в его стремлении доказать мошенничество во время выборов в США.

Так, сенатор Митт Ромни (штат Юта) поздравил Байдена, объявившего себя избранным президентом, с победой в субботу.

"Мы с Энн поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мы знаем их обоих как людей доброй воли и замечательного характера. Мы молимся, чтобы Бог благословил их в грядущие дни и годы", - написал он в твиттере.

Между тем, в интервью CNN он признал, что Трамп будет "продолжать бороться до самого конца" за результаты.

По его мнению, США не должны ожидать, что Трамп "ответит так же", как предыдущие проигравшие кандидаты в президенты. Однако добавил, что у нынешнего президента "нет выбора", стоит ли покидать Белый дом.

Тем временем губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что любые потенциальные доказательства широко распространенного мошенничества с избирателями должны быть обнародованы.

Однако он не верит, что это может повлиять на результаты выборов.

"Есть юридические процессы, если вы думаете, что есть ошибки, но я не думаю, что мы увидим что-то, что может отменить эти выборы", - сказал он в интервью CNN.

"Так работает наша система. Нравится тебе это или нет, но пришло время отстать от победителя гонки", - отметил он.

В свою очередь, сенатор Линдси Грэм, близкий соратник Трампа, выступил против СМИ, спрогнозировавших победу Байдена. В интервью Fox News он отметил, что "это оспариваемые выборы".

Он призвал коллег-республиканцев отказаться от идеи о том, что победа Байдена - дело решенное, предупредив, что если они этого не сделают, то это создаст прецедент, который будет катастрофическим для их партии.

"Если республиканцы не бросят вызов и не изменят избирательную систему США, то больше никогда не будет избран другой президент-республиканец", - предупредил Грэм.



