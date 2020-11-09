В России ускорилась убыль населения
07:50 09.11.2020 Источник: Lenta.ru
Естественная убыль населения в России ускорилась в период с января по июль 2020 года, следует из отчета Счетной палаты.
В период с января по июль текущего года убыль населения увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысяч человек. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года — в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза.
За первое полугодие число родившихся россиян составило 811,7 тысячи человек, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во время ограничений из-за коронавируса миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 20,6 процента.
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