Администрация Трампа готовит "поток" новых санкций против Ирана - Axios
07:57 09.11.2020 Источник: NEWSru.co.il
Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и несколькими странами Персидского залива готовится ввести "поток" новых санкций против Ирана до инаугурации Джо Байдена 20 января 2021 года, пишет на портале Axios известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на два израильских источника.
В публикации сказано, что в воскресенье, 8 ноября, в Израиль прибыл посланник администрации Трампа по иранской проблематике Эллиот Абрамс, который встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, чтобы обсудить план введения новых антииранских санкций.
9 ноября Абрамс встретится с министром обороны Израиля Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их об этом плане.
Как отмечается в статье, сам Эллиот Абрамс от комментариев по поводу проводимых встреч и обсуждаемого плана воздержался.
По мнению администрации Трампа, введение новых санкций затруднит для администрации Байдена возобновление "ядерной сделки", заключенной с Ираном в 2015 году.
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