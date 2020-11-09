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НОВОСТИ

Пашинян призвал Байдена помочь прекратить войну в Карабахе

08:18 09.11.2020 Источник: РОСБАЛТ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах и призвал способствовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В своем послании Пашинян вновь обвинил Азербайджан и Турцию в привлечении к военным действиям наемников и «иностранных террористов».

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