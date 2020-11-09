Для газификации регионов РФ необходимо почти два триллиона рублей - глава Минэнерго
08:42 09.11.2020 Источник: РОСБАЛТ
В России есть проблемы с газификацией. Чтобы полностью реализовать принятую властями программу необходимо почти два триллиона рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, его мнение приведено в статье для журнала «Энергетическая политика».
«Нужно порядка 1,915 триллиона рублей», — уточнил Новак, добавив, что газификация регионов — одна из основных социальных задач страны. В некоторых населенных пунктах до сих пор топят дровами.
Однако только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись, считает министр. По его словам, что если проводить газификацию исключительно за счет инвестиций «Газпрома», российский бюджет лишится части дохода. Поэтому проект также потребует дополнительных источников финансирования.
НОВОСТИ
- 10:05 09.11.2020
- Пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем, он в реанимации - источник
- 10:00 09.11.2020
- Сбер запустил СберУслуги - сервис по заказу услуг с гарантией безопасности
- 09:40 09.11.2020
- Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем - источник
- 09:32 09.11.2020
- Байден может столкнуться с кризисом вскоре после вступления в должность - FT
- 09:20 09.11.2020
- Азербайджан сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе
- 09:05 09.11.2020
- Против протестующих в Тбилиси применили слезоточивый газ
- 09:00 09.11.2020
- СМИ сообщили о грядущей смене пяти министров в правительстве РФ
- 08:52 09.11.2020
- Когда Европа откроется для туристов: прогнозы аналитиков не утешают
- 08:28 09.11.2020
- Стало известно, какие указы Трампа отменит Байден - The Washington Post
- 08:18 09.11.2020
- Пашинян призвал Байдена помочь прекратить войну в Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать