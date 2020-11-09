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Для газификации регионов РФ необходимо почти два триллиона рублей - глава Минэнерго

08:42 09.11.2020 Источник: РОСБАЛТ

В России есть проблемы с газификацией. Чтобы полностью реализовать принятую властями программу необходимо почти два триллиона рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, его мнение приведено в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Нужно порядка 1,915 триллиона рублей», — уточнил Новак, добавив, что газификация регионов — одна из основных социальных задач страны. В некоторых населенных пунктах до сих пор топят дровами.

Однако только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись, считает министр. По его словам, что если проводить газификацию исключительно за счет инвестиций «Газпрома», российский бюджет лишится части дохода. Поэтому проект также потребует дополнительных источников финансирования.

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