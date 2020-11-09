СМИ сообщили о грядущей смене пяти министров в правительстве РФ

09:00 Источник: РБК

В понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин отправит в отставку глав четырех из 21 министерства — Минэнерго (Александра Новака), Минприроды (Дмитрия Кобылкина), Минстроя (Владимира Якушева) и Минтранса (Евгения Дитриха).

О планирующихся кадровых перестановках рассказал источник РБК в правительстве. Отставки Новака, Кобылкина и Дитриха подтвердили лица, близкие к администрации президента. Источник в аппарате правительства подтвердил планирующееся повышение Новака. Об отставке Якушева также сообщил источник в компании, работающей с Минстроем.

Об изменениях в правительстве сообщали источники «Коммерсанта» и «Октагона».

Планируется, что Путин подпишет указ об отставках министров, затем на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит кандидатуры их преемников. Затем кандидатуры должна рассмотреть Госдума (после 12.00).