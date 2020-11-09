Против протестующих в Тбилиси применили слезоточивый газ
09:05 09.11.2020 Источник: Известия
Правоохранительные органы во время разгона митингующих у здания ЦИК в Тбилиси применили слезоточивый газ. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщил телеканал Mtavari Arxi.
Отмечается, что о распылении газа протестующих никто не предупреждал. К зданию ЦИК стянули дополнительные водометы, а спецназ призывает участников акции разойтись.
Как передает корреспондент ТАСС, в результате разгона пострадали несколько человек, некоторым из них медики оказали помощь. Также сообщается, что на месте уже мобилизованы бригады скорой помощи.
В свою очередь, замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе опроверг информацию о применении газа, назвав эти сообщения дезинформацией.
Ранее в этот день стало известно, что митингующих против результатов парламентских выборов начали разгонять водометами. Кроме того, были слышны выстрелы. В ответ участники акции протеста начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями.
В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Победила правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. После этого в стране начались протесты. Известия
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