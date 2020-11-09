Азербайджан сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе
09:20 09.11.2020 Источник: РБК
Армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагоном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.
По данным военного ведомства, 8 ноября и в ночь на 9 ноября Армения обстреляла позиции подразделений и населенные пункты Азербайджана. Боевые действия продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. РБК
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