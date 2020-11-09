Азербайджан сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе

09:20 Источник: РБК

Армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагоном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, 8 ноября и в ночь на 9 ноября Армения обстреляла позиции подразделений и населенные пункты Азербайджана. Боевые действия продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. РБК