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НОВОСТИ

Азербайджан сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе

09:20 09.11.2020 Источник: РБК

Армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагоном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, 8 ноября и в ночь на 9 ноября Армения обстреляла позиции подразделений и населенные пункты Азербайджана. Боевые действия продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.  РБК

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