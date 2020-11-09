Байден может столкнуться с кризисом вскоре после вступления в должность - FT
09:32 09.11.2020 Источник: Lenta.ru
Демократ Джо Байден, набравший необходимый минимум для победы в выборах президента США, после вступления в должность в январе столкнется с кризисом. Об этом предупредила газета Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.
Они считают, что число случаев заражения COVID-19 в стране резко возрастет. По их мнению, Байден «унаследует потенциально катастрофическую ситуацию»: сильный рост инфицированных и население, которое не доверяет советам медиков.
Бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден заметил, что вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это «идеальный сценарий для его дальнейшего распространения».
При этом вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен, заметила, что в течение последних четырех месяцев жители США ощущали постоянное манипулирование из-за коронавируса, и для того, чтобы убедить американцев в честности властей, «потребуются огромные усилия».
Ранее стало известно, что Байден решил ввести по всей стране обязательное ношение масок. Политик в ближайшие дни намерен звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий, чтобы побудить их ввести обязательный масочный режим.
США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились 9,9 миллиона человек, скончались более 237 тысяч заболевших. Lenta.Ru
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