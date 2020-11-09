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НОВОСТИ

В России могут пересмотреть правила оформления ДТП

11:20 09.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Порядок оформления мелких аварий может быть изменен: как выяснил “Ъ”, такой сценарий сейчас прорабатывается МВД и правительством Москвы по поручению Белого дома. Инициативу лоббируют столичные власти, обеспокоенные количеством смертей в ДТП, связанных с наездом на стоящие машины,— они выросли на 24% с начала 2020 года.

Эксперты считают, что недостаточно изменить алгоритм оформления аварий — нужно еще править КоАП, а также правила страхования, чтобы люди не боялись пользоваться европротоколом.

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