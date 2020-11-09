Глава «Непокоренной Франции» Меланшон заявил о намерении участвовать в президентских выборах
11:32 09.11.2020 Источник: Газета.Ru
Глава политической партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон объявил о своем участии в президентских выборах 2022 года. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
«Я готов предложить свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года», — написал Меланшон.
Он добавил, что для выдвижения, согласно французскому законодательству, ему потребуется собрать подписи 150 тыс. граждан.
Жан-Люк Меланшон возглавляет «левую» партию «Непокоренная Франция» с 2016 года. Он участвовал в выборах президента республики в 2012 и 2017 годах.
«Непокоренная Франция» представлена в Национальном собрании 17 депутатами. Еще шесть ее избранников заседают в Европарламенте. Газета.Ru
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