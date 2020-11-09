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Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах - Памфилова

10:20 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой дал поручение вернуться к решению вопроса со снижением так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов РФ. Об этом Памфилова рассказала в интервью ТАСС.

"Мы вернулись к этому вопросу [снижения "муниципального фильтра"] на встрече. Я проинформировала о том, что произошло с тех пор, как президент давал поручение, в соответствии с которым была образована рабочая группа при администрации президента по изменению избирательного законодательства. И в свое время на этой рабочей группе это компромиссное политическое решение в принципе было - оставить его на уровне 5%, но, к сожалению, эта ситуация осталась замороженной", - сказала глава ЦИК.

Она отметила, что продолжает "писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам". "Президент поручил вернуться к этому вопросу [снижения "муниципального фильтра"], и я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то точка будет поставлена в этом вопросе, то есть или "да" или "нет", - подчеркнула Памфилова.

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