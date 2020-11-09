В районе Багдада боевики ИГ расстреляли 11 человек

10:32 Источник: Газета.Ru

Одиннадцать человек погибли и еще восемь пострадали в результате атаки боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) недалеко от Багдада. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

«Боевики ИГ напали на наблюдательный пункт, убив пятерых представителей племенной группы Хашд и шестерых местных жителей, которые пришли помочь им отразить атаку», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что атакованный военный пункт находился в районе аэропорта иракской столицы. Террористы забросали гранатами ополченцев, военных и мирных жителей, после чего открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

Другие подробности нападения пока не уточняются, число убитых боевиков пока не установлено. Газета.Ru