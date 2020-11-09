Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем - источник

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - сказал собеседник агентства.