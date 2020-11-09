0
0
77
НОВОСТИ

Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем - источник

09:40 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 09.11.2020
Пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем, он в реанимации - источник
0
31
10:00 09.11.2020
Сбер запустил СберУслуги - сервис по заказу услуг с гарантией безопасности
0
51
09:32 09.11.2020
Байден может столкнуться с кризисом вскоре после вступления в должность - FT
0
121
09:20 09.11.2020
Азербайджан сообщил об отступлении армянских сил в Карабахе
0
131
09:05 09.11.2020
Против протестующих в Тбилиси применили слезоточивый газ
0
143
09:00 09.11.2020
СМИ сообщили о грядущей смене пяти министров в правительстве РФ
0
181
08:52 09.11.2020
Когда Европа откроется для туристов: прогнозы аналитиков не утешают
0
174
08:42 09.11.2020
Для газификации регионов РФ необходимо почти два триллиона рублей - глава Минэнерго
0
173
08:28 09.11.2020
Стало известно, какие указы Трампа отменит Байден - The Washington Post
0
232
08:18 09.11.2020
Пашинян призвал Байдена помочь прекратить войну в Карабахе
0
218

Возврат к списку