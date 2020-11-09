Пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем, он в реанимации - источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один пострадавший выжил после стрельбы на военном аэродроме под Воронежем. В настоящее время он находится в реанимации, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части. По словам собеседника, военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера.