Пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем, он в реанимации - источник
10:05 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один пострадавший выжил после стрельбы на военном аэродроме под Воронежем. В настоящее время он находится в реанимации, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части. По словам собеседника, военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера.
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