В России выявили 21 798 заразившихся коронавирусом за день, это новый максимум за пандемию

11:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на максимальные с начала пандемии 21 798 человек, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В общей сложности, по данным штаба, заразились уже 1 796 132 россиянина. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 000, при этом в относительном выражении прирост составляет около 1,2%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 10 722, до 1 335 141. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 256 против 286 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 30 793 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 25 августа снизилась до 1,71%, следует из данных штаба.