Президент произвел ряд перестановок в правительстве и своей администрации
11:05 09.11.2020 Источник: НГ-Online
Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.
Также президент подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 года.
Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном округе, его место занял Владимир Якушев, оставивший место главы Минстроя России.
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