Президент произвел ряд перестановок в правительстве и своей администрации

11:05 Источник: НГ-Online

Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

Также президент подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 года.

Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном округе, его место занял Владимир Якушев, оставивший место главы Минстроя России.