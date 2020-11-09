0
0
44
НОВОСТИ

Президент произвел ряд перестановок в правительстве и своей администрации

11:05 09.11.2020 Источник: НГ-Online

Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля.

Также президент подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 года.

Николай Цуканов освобождён от должности полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном округе, его место занял Владимир Якушев, оставивший место главы Минстроя России.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
326
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
414
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
736
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
924
11:32 30.10.2020
Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
0
1012
10:22 30.10.2020
Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
0
981
14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
931
10:32 29.10.2020
В Литве начинаются учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020
0
774
16:00 27.10.2020
США поставят Тайваню 400 ракет
0
825
20:40 26.10.2020
США уничтожат ракеты большой дальности в Венесуэле, если их поставит туда Иран - ТВ
0
889

Возврат к списку