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Премьер Мишустин предложил Госдуме ряд кандидатур для утверждения в правительство

12:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ. Об этом глава правительства сообщил на совещании со своими заместителями в понедельник.

Премьер отметил, что в соответствии с новым конституционным законом он внес в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов кабмина.

Михаил Мишустин внес в Государственную думу РФ кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ России. 

Премьер-министр также внес в Госдуму кандидатуру на должность министра транспорта. По его предложению занять этот пост может гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Кандидатура гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова внесена на должность министра энергетики РФ.

Каандидатура Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), внесена для назначения на пост главы Минвостокразвития России. Кандидатура Александра Козлова внесена для назначения министром природных ресурсов и экологии России.

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