Памфилова предложила Путину унифицировать каникулы в школах при многодневном голосовании
12:05 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября предложила на период многодневного голосования на выборах предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. Глава государства дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов, сообщила она в интервью ТАСС.
"Поясню, что я имела в виду. Эта проблема [разведения учебного и избирательного процессов] на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный", - сказала Памфилова.
По ее словам, "с учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование". "Поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий, и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях", - добавила глава ЦИК.
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