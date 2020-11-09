Объем ФНБ в октябре сократился на 434 млрд руб.
12:20 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре сократился на 434 млрд руб. и на 1 ноября составил 13,299 трлн руб., ликвидная часть составила 8% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.
На 1 октября объем ФНБ составлял 13,733 трлн руб.
По состоянию на 1 ноября объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,146 трлн руб., или $115,281 млрд (8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).
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