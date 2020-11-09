Мальтийский орден получил местоблюстителя

12:32 Источник: Эхо Москвы

Старейший в мире религиозный орден – Мальтийский – выбрал нового главу. Местоблюстителем сроком на один год стал 70-летний Марко Луццаго, который приходится родственником Папе Римскому Павлу VI. Как сообщили в пресс-службе ордена, в Рим приехали 44 рыцаря из разных стран. Выборы состоялись после смерти в конце апреля великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, избранного в 2018 году. Мальтийский орден был основан в XI веке. У него есть дипломатические отношения с более чем сотней стран, включая Россию. Эхо Москвы