0
0
92
НОВОСТИ

Мальтийский орден получил местоблюстителя

12:32 09.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Старейший в мире религиозный орден – Мальтийский – выбрал нового главу. Местоблюстителем сроком на один год стал 70-летний Марко Луццаго, который приходится родственником Папе Римскому Павлу VI. Как сообщили в пресс-службе ордена, в Рим приехали 44 рыцаря из разных стран. Выборы состоялись после смерти в конце апреля великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, избранного в 2018 году. Мальтийский орден был основан в XI веке. У него есть дипломатические отношения с более чем сотней стран, включая Россию.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 09.11.2020
Отставки в кабинете министров РФ связаны с ротацией - Песков
0
30
13:00 09.11.2020
Кремль считает корректным дождаться официальных итогов выборов в США перед поздравлением
0
40
12:35 09.11.2020
В Словакии второй этап массового тестирования на коронавирус показывает хорошие результаты
0
87
12:20 09.11.2020
Объем ФНБ в октябре сократился на 434 млрд руб.
0
118
12:05 09.11.2020
Памфилова предложила Путину унифицировать каникулы в школах при многодневном голосовании
0
133
12:00 09.11.2020
Премьер Мишустин предложил Госдуме ряд кандидатур для утверждения в правительство
0
151
11:32 09.11.2020
Глава «Непокоренной Франции» Меланшон заявил о намерении участвовать в президентских выборах
0
165
11:20 09.11.2020
В России могут пересмотреть правила оформления ДТП
0
207
11:05 09.11.2020
Президент произвел ряд перестановок в правительстве и своей администрации
0
247
11:01 09.11.2020
В России выявили 21 798 заразившихся коронавирусом за день, это новый максимум за пандемию
0
216

Возврат к списку