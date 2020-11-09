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Кремль считает корректным дождаться официальных итогов выборов в США перед поздравлением

13:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента страны. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении [президента России Владимира] Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал представитель Кремля.

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