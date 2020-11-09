Отставки в кабинете министров РФ связаны с ротацией - Песков
13:05 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставки в правительстве РФ ротационным процессом.
В понедельник на вопрос журналистов, связаны ли отставки министров с неисполнением поручений главы государства, представитель Кремля ответил отрицательно. "Это ротация, это ротационный процесс", - сказал Песков.
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