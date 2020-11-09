Устроивший стрельбу на аэродроме под Воронежем не покидал воинскую часть - власти

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдат-срочник Антон Макаров, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области и скрылся, по предварительной информации, не покидал территорию части. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал", - говорится в сообщении.

Также власти опубликовали имена трех военнослужащих, погибших в результате инцидента: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. "Раненый рядовой Фирсов госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку", - добавили там.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около 05:00 утра в понедельник военнослужащий суточного наряда по парку одной из воинских частей в Воронежской области напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте, в декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю - октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.