На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, которые залезли на АПЛ

13:32 Источник: Эхо Москвы

На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, которые залезли на атомную подлодку. Издание «Камчатка-информ» опубликовало видео, на котором животные подплывают к субмарине и взбираются на нее. Через некоторое время звучат выстрелы. Зверей убили в поселке Рыбачьем, где базируются атомные подлодки. Комментариев от руководство Тихоокеанского флота и Минобороны не было. Эхо Москвы