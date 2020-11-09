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Меркель поздравила Байдена с победой и заявила, что он "хорошо знает Германию и Европу"

14:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и высказала мнение, что ЕС и Соединенные Штаты должны вместе бороться с вызовами современного мира, прежде всего пандемией коронавируса, изменением климата и терроризмом. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

"Весь мир с особым интересом следит каждые четыре года за президентскими выборами в США", - сказала она. "Американские граждане сделали свой выбор. Я сердечно поздравляю Джозефа Байдена с избранием 46-м президентом США", - отметила Меркель. "Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике. Он хорошо знает Германию и Европу", - заявила канцлер и отметила, что помнит личные встречи и переговоры с ним.

"Соединенные Штаты Америки и Германия как часть ЕС должны быть вместе, чтобы преодолеть крупные вызовы нашего времени, бок о бок бороться с серьезным испытанием пандемией коронавируса, глобальным потеплением и его последствиями, терроризмом, бок о бок - за свободную мировую экономику и торговлю", - сказала Меркель.

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