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Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США

14:32 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Эстонии, вице- председатель Консервативной народной партии Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в США. Об этом сам министр сообщил в понедельник на пресс- конференции.

8 ноября Хельме в эфире радиостанции Тэ-эр-э назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".

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