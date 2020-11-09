Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США
14:32 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД Эстонии, вице- председатель Консервативной народной партии Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в США. Об этом сам министр сообщил в понедельник на пресс- конференции.
8 ноября Хельме в эфире радиостанции Тэ-эр-э назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".
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