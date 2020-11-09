Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Эстонии, вице- председатель Консервативной народной партии Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в США. Об этом сам министр сообщил в понедельник на пресс- конференции.

8 ноября Хельме в эфире радиостанции Тэ-эр-э назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".