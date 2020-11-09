Путин отметил возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию
15:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наступление мира на большей части Сирии создает условия для массового возвращения беженцев. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе видеоконференции с президентом Сирии Башаром Асадом.
"Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступили мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой", - сказал глава российского государства.
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