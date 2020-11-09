Ритейл не должен и не может искусственно сдерживать цены - Мантуров

15:12 Источник: Интерфакс

Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил против искусственного сдерживания цен в ритейле, но призвал компании с пониманием относиться к требованиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обосновывать рост цен.

"Мы понимаем, что издержки бизнеса растут вследствие снижения курса рубля, дополнительных затрат на актиковидные меры и более надежную логистику и прочее. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет искусственно сдерживать цены. Но нужно быть готовыми и с пониманием относиться, что ФАС всегда проверит обоснованность роста", - сказал министр, выступая на форуме "Неделя ритейла 2020". Одновременно компании отрасли должны искать и задействовать резервы для сокращения издержек, добавил он.

Возникшее на фоне ажиотажного спроса в начале пандемии мнение о том, что "продуктовая розница озолотилась на ковиде", необоснованно, подчеркнул Мантуров. "И в апреле, и в мае в этом секторе оборот падал на 10%, ценники практически не менялись, а логистические издержки возросли. Особо в таких условиях не заработаешь", - сказал он.

Непродуктовый ритейл, предприятия которого вынуждены были временно прекращать свою работу, пострадал еще сильнее. Так, в нонфуде оборот в апреле падал на 40%, в мае - на 30%, привел цифры Мантуров. "Общепит и сектор бытовых услуг падали еще глубже, и подняться смогли не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись", - сказал он.