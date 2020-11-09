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НОВОСТИ

На портале госуслуг запустят сервис для сообщений о дефиците лекарств - Мурашко

16:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты, запускается в понедельник на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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