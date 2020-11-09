Задержан срочник, устроивший стрельбу под Воронежем - источник
15:32 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах региона.
"Полиция задержала. Живой", - сказал собеседник агентства.
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