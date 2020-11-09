Поезда "Ласточка" запустят из Москвы в Минск после возобновления ж/д сообщения
16:12 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скоростные электропоезда "Ласточка" будут запущены на маршруте Москва - Минск после возобновления международного железнодорожного движения из России, которое было приостановлено на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".
"Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и др.). Отметим, что с Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва - Минск в пятивагонном исполнении. Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь", - отмечается в сообщении.
Поезда между Белоруссией и Россией поэтапно были приостановлены с 21 марта на фоне пандемии коронавируса.
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