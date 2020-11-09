0
0
0
НОВОСТИ

Поезда "Ласточка" запустят из Москвы в Минск после возобновления ж/д сообщения

16:12 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скоростные электропоезда "Ласточка" будут запущены на маршруте Москва - Минск после возобновления международного железнодорожного движения из России, которое было приостановлено на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".

"Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и др.). Отметим, что с Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва - Минск в пятивагонном исполнении. Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь", - отмечается в сообщении.

Поезда между Белоруссией и Россией поэтапно были приостановлены с 21 марта на фоне пандемии коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 09.11.2020
На портале госуслуг запустят сервис для сообщений о дефиците лекарств - Мурашко
0
60
15:32 09.11.2020
Задержан срочник, устроивший стрельбу под Воронежем - источник
0
123
15:12 09.11.2020
Ритейл не должен и не может искусственно сдерживать цены - Мантуров
0
164
15:00 09.11.2020
Путин отметил возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию
0
141
14:32 09.11.2020
Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США
0
193
14:12 09.11.2020
Сотни клириков Александрийского патриархата хотят уйти в РПЦ - архиепископ Леонид
0
228
14:00 09.11.2020
Меркель поздравила Байдена с победой и заявила, что он "хорошо знает Германию и Европу"
0
194
13:32 09.11.2020
На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, которые залезли на АПЛ
0
284
13:20 09.11.2020
Устроивший стрельбу на аэродроме под Воронежем не покидал воинскую часть - власти
0
262
13:05 09.11.2020
Отставки в кабинете министров РФ связаны с ротацией - Песков
0
306

Возврат к списку