Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже
16:32 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал оперативно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным.
Выступая в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, глава кабмина отметил, что сейчас особенно важно стабильное обеспечение лекарственными препаратами. "Что касается вопросов обеспечения медицинской продукцией, в том числе функционирования системы маркировки, я просил здесь Минпромторг организовать специальную горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов", - сообщил Мишустин.
По его словам, "важно наладить оперативное реагирование, чтобы все необходимые изделия и препараты были в продаже".
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