Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10%
17:00 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 10,22% - до 43,48 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:23 мск.
В то же время стоимость нефти марки WTI растет на 11,04% - до 41,63 доллара за баррель.
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