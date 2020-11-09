Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10%

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 10,22% - до 43,48 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:23 мск.

В то же время стоимость нефти марки WTI растет на 11,04% - до 41,63 доллара за баррель.