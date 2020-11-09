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В Союзе солдатских матерей назвали медкомиссии в военкоматах неквалифицированными

17:12 09.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Союзе солдатских матерей России назвали неквалифицированными медкомиссии в военкоматах. Причиной тому — отсутствие ответственности у врачей за судьбу призывника в армии.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила председатель Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова. По её словам, медкомиссии признают годными даже людей с тяжёлыми заболеваниями.

«Военкоматовские комиссии, врачи вот эти безобразные, комиссии бестолковые районные, они пропускают ребят в войска с такими тяжёлыми заболеваниями, с которыми им там вообще не место. На самом деле сейчас вот идёт призыв и у меня парень годный с тремором, заиканием тяжёлым, тяжёлым плоскостопием. Другой парнишка у нас московский, у него врождённый порок сердца. Военкоматовская комиссия признала его годным. Никто там не смотрит, никому это не надо. Потому что никто в призывной медицинской комиссии в военкомате не отвечает за то, что будет с человеком в армии».

Мельникова добавила, что солдаты срочной службы не могут никуда обратиться, в том числе в прокуратуру. Офицеры запугивают призывников, отметила она.

«Создали целое управление — главное военно-политическое. В каждой части есть замполит чёртов! Чем занимаешься? Почему у тебя конфликты? Почему у тебя люди срываются? Почему у тебя офицеры унижают солдат, и солдаты начали уходить из частей? Такого уже сто лет не было! Не к кому обратиться. А в прокуратуру боятся, ведь им говорят вот эти их ротные офицеры: «к прокурору обратишься — жить не будешь». Это какая-то халатность, какое-то безразличие к тому, что происходит с людьми в воинской части. Все забыли, что это сослуживцы».

В Воронеже рано утром на аэродроме Балтимор солдат-срочник Антон Макаров застрелил трёх человек и ранил одного. По предварительным данным, у Макарова был нервный срыв.

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