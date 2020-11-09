РФ имеет портфель заказов в сфере атомной энергетики на сумму около $100 млрд - Новак
17:32 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в настоящее время имеет портфель контрактов в области атомной энергетики на сумму около 100 млрд долларов. Об этом сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.
"Это (атомная энергетика - прим. ТАСС) - наше конкурентное преимущество в мировой энергетике, и мы поддерживаем развитие атомной отрасли в различных странах. Сейчас у нас почти на 100 млрд долларов заключено контрактов и несколько десятков конкретных блоков, которые реализуются, либо в планах реализации", - отметил он.
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