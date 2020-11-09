0
0
0
НОВОСТИ

РФ имеет портфель заказов в сфере атомной энергетики на сумму около $100 млрд - Новак

17:32 09.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в настоящее время имеет портфель контрактов в области атомной энергетики на сумму около 100 млрд долларов. Об этом сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

"Это (атомная энергетика - прим. ТАСС) - наше конкурентное преимущество в мировой энергетике, и мы поддерживаем развитие атомной отрасли в различных странах. Сейчас у нас почти на 100 млрд долларов заключено контрактов и несколько десятков конкретных блоков, которые реализуются, либо в планах реализации", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 09.11.2020
В Союзе солдатских матерей назвали медкомиссии в военкоматах неквалифицированными
0
98
17:00 09.11.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10%
0
125
16:32 09.11.2020
Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже
0
144
16:12 09.11.2020
Поезда "Ласточка" запустят из Москвы в Минск после возобновления ж/д сообщения
0
189
16:00 09.11.2020
На портале госуслуг запустят сервис для сообщений о дефиците лекарств - Мурашко
0
167
15:32 09.11.2020
Задержан срочник, устроивший стрельбу под Воронежем - источник
0
249
15:12 09.11.2020
Ритейл не должен и не может искусственно сдерживать цены - Мантуров
0
262
15:00 09.11.2020
Путин отметил возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию
0
216
14:32 09.11.2020
Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США
0
272
14:12 09.11.2020
Сотни клириков Александрийского патриархата хотят уйти в РПЦ - архиепископ Леонид
0
303

Возврат к списку